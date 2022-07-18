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Власти Башкирии утвердили стоимость жилья

Власти Башкирии утвердили стоимость жилья

07:28, 18 июл 2022

В Башкирии чиновники утвердили среднюю рыночную стоимость жилья на третий квартал года. Приказ подписал министр строительства и архитектуры республики.



Согласно документу, средняя рыночная стоимость квадратного метра в республике в третьем квартале года составит 84,5 тыс. рублей. Средняя стоимость необходима для определения размере субсидий, которые получают определенные категории граждан, проживающих в Башкирии.

По утверждённой стоимости будут рассчитываться бюджетные субсидии для улучшения жилищных условий. В целом стоимость квадратного метра в Уфе перевалила за 100 тысяч рублей — такие данные приводят эксперты сайтов по продаже недвижимости.

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Источник: news102.ru
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