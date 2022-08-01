Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии на 21,9% подорожало жилье

В Башкирии на 21,9% подорожало жилье

09:58, 01 авг 2022

В Башкирии выросла средняя стоимость жилья. Об этом сообщают аналитики Башстата.

Во втором квартале 2022 года цена одного квадрата на первичном рынке составляла 103,3 тысячи рублей. Это на 21,9% больше, чем в четвертом квартале 2021 года и на 13,1% превышает стоимость жилья в первом квартале нынешнего года.

На вторичном рынке цены растут не так быстро. За один квадрат застройщики просят 81,9 тысячи рублей, что на 9,7% выше цен в четвертом квартале 2021 года и на 5,3% — в первом квартале 2022 года.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Читайте также

В Башкирии произошел самый сильный за 3 года скачок цен на жилье
Экономика в Башкирии
В Башкирии произошел самый сильный за 3 года скачок цен на жилье
В Башкирии вновь подскочили цены на жилье
Экономика в Башкирии
В Башкирии вновь подскочили цены на жилье
В Башкирии снизились среднедушевые доходы населения
Общество в Башкирии
В Башкирии снизились среднедушевые доходы населения
Власти Башкирии утвердили стоимость жилья
Экономика в Башкирии
Власти Башкирии утвердили стоимость жилья


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: