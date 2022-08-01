В Башкирии на 21,9% подорожало жилье

09:58, 01 авг 2022

В Башкирии выросла средняя стоимость жилья. Об этом сообщают аналитики Башстата.



Во втором квартале 2022 года цена одного квадрата на первичном рынке составляла 103,3 тысячи рублей. Это на 21,9% больше, чем в четвертом квартале 2021 года и на 13,1% превышает стоимость жилья в первом квартале нынешнего года.



На вторичном рынке цены растут не так быстро. За один квадрат застройщики просят 81,9 тысячи рублей, что на 9,7% выше цен в четвертом квартале 2021 года и на 5,3% — в первом квартале 2022 года.

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