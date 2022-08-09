По дну реки Белая в Уфе проложат трубопровод

09:12, 09 авг 2022

По дну реки Белой в Уфе проложат трубопровод диаметром 1200 мм. Это будет сделано в ходе строительства на территории Забелья канализационного коллектора от КНС «Затон-Восточный» до площадки городских очистных сооружений канализации. На данный момент завершается сборка понтона и подготовка плавучего крана, с помощью которых и будут обустраивать подводную траншею.







Этот крупный инфраструктурный проект реализуется в рамках программы «Стимул», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Финансирование осуществляется из городского, республиканского и федерального бюджетов. Работы выполняет АО «Донаэродорстрой» совместно с ООО «Донаэропроектстрой».



— Расстояние здесь составляет 525 метров, глубина заложения — порядка девяти метров от зеркала воды. Общий объем выемки грунта планируется 43 тысячи кубометров. Работа трудоемкая, но типовая, сложностей для нас нет. В период разработки траншеи будем работать круглосуточно, — сообщил начальник участка по строительству подводного перехода Анатолий Резных.





Общая протяженность коллектора составляет 13,7 км. Это два трубопровода диаметром 1200 мм. Также будет обустроено более 70 смотровых колодцев, в которых располагается запорная арматура, и камер переподключения.



Сегодня на объекте работают 58 человек, в числе которых монтажники, стропальщики, бетонщики, арматурщики, и 25 единиц техники — эскалаторы, бульдозеры, автокраны, плавсредства. Водный участок, а помимо него имеются достаточно протяженные «сухопутные», директор компании «Донаэропроектстрой» Андрей Олейников обозначил на сегодняшний день приоритетным.



— Самые значимые работы для нас — это переход через реку Белую, потому что мы ограничены сезоном. Хотим успеть непосредственно до того, как на реке образуется лед. Все остальные работы можно проводить круглый год, — пояснил Андрей Олейников. — Разработан график работ, и мы по нему идем. Также есть непосредственно график финансирования, его мы исполнили на второй квартал текущего года. С освоением средств также проблем нет. Финансирование на данный объект предусмотрено 5,1 млрд. За 2021 год мы освоили на этом объекте 1,161 млрд, на этот год у нас — 2,5 млрд, из которых освоено 1,111 млрд.









Срок ввода объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2023 года. Территория Забелья, куда относятся Затон, Дема, поселки 8 Марта, Романовка, Ветошниково, Цветы Башкирии, является одной из перспективных площадок для жилищного строительства. Масштабный проект по строительству новых инженерных сетей позволит в будущем возвести порядка 10 млн квадратных метров жилья.

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