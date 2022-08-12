В Уфе снесут здание «Горзеленхоза»

09:02, 12 авг 2022

Территорию МБУ «Горзеленхоз» на улице Рихарда Зорге в Уфе отдадут под строительство нового здания. Об этом сообщает издание Уфа1.



Муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз» Уфы занимается благоустройством города: проектированием и закладкой новых садов, парков и скверов, посадкой цветов, устройством газонов, обеспечением потребности в семенах, саженцах и цветах.







В пресс-службе мэрии сообщили, что на месте городской службы появится школа.

— Проектом планировки и проектом межевания территории квартала, ограниченной улицами Рихарда Зорге, имени города Галле, Большой Гражданской, проектируемой улицей, утвержденными постановлением администрации ГО г. Уфа РБ 30.12.2019 № 2115 на месте МБУ «Горзеленхоз» предусмотрено формирование земельного участка под размещение школы, — сообщили в администрации города.





Новое местоположение «Горзеленхоза» пока не определено, так как власти еще ищут землю для него.

— В настоящее время ведется поиск земельного участка под размещение «Горзеленхоза», — добавили в мэрии.

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Фото: Яндекс.Карты

Также неизвестны и сроки начала работ, поскольку, по информации администрации города, проектная документация на строительство здания не разрабатывалась.