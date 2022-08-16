Материнским капиталом теперь можно оплачивать образовательные услуги

09:03, 16 авг 2022

Теперь материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов, кружки и секции, организованные ИП, если у предпринимателей есть лицензия на образовательную деятельность. Соответствующий федеральный закон ранее подписал президент РФ Владимир Путин.







Правила использования маткапитала на образование:

— на оплату яслей или детского сада материнский капитал можно направить сразу после получения сертификата;

— на обучение в школе, вузе, колледже или для оплаты кружков средства можно использовать, когда ребёнку, на которого получен маткапитал, исполнится три года;

— на дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет;

— образовательная организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.





Напомним, что использование маткапитала на образование детей — второе по популярности направление использование средств.



Подать заявление можно онлайн на сайте Пенсионного фонда России или «Госуслугах», а также письменно в территориальных органах ПФР или МФЦ независимо от места жительства.

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