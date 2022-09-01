С 1 сентября россиянам повысят пенсии. Кому ждать прибавки?

10:21, 01 сен 2022

Прибитой к месяцу всеобщей прибавки в сентябре нет, но для некоторых пенсионеров выплаты увеличатся. В этом году из-за слишком высоких темпов инфляции пенсии вообще решили увеличивать несколько раз. Предыдущее увеличение было в июне — тогда немного обогатились те, кто работал на пенсии, но уволился в феврале, марте или апреле 2022 года. На этот раз на повышение могут рассчитывать те, кто уволился с мая по июль. Но не только они.







Вообще повышенная пенсия для уволившихся пожилых людей — бонус хоть и приятный, но не постоянный. Одноразовый. Он зависит от технологических процессов: пока в ПФР поступят сведения об уволившемся, пока их разнесут куда надо, пока начислят пропущенную индексацию — как раз примерно три месяца и проходит. Так что в сентябре на счету уволившихся с мая по июль окажутся сама пенсия, доплата за предыдущие месяцы (пока шел процесс возвращения прибавки) и пропущенная индексация. Размер увеличения для каждого пенсионера индивидуален и зависит от взносов, которые работодатель перечислил с зарплаты пенсионера в 2021 году, но не может превышать трех коэффициентов, то есть 354,3 рубля.





Кроме того, повышение положено работающим пенсионерам, оформившим самозанятость в течение августа. Да, по закону работающие пожилые люди на индексацию могут не рассчитывать, но с самозанятостью немного другая история. При этом платить страховые взносы по добровольной программе в Пенсионный фонд необязательно.



Наконец, повышенную пенсию с сентября начнут получать пожилые люди, которые в августе подали в ПФР заявление для доплаты к пенсии за детей (читай иждивенцев). Если ребенок совершеннолетний, нужно предоставить справку из вуза, что он учится на дневном отделении, а если он младше 18 лет, никаких документов не нужно.









Что же насчет тех, кому исполнилось 80 лет? В ПФР напоминают, что повышение пенсии в этом случае не привязано к какой-то фиксированной дате и происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру для получения надбавки ничего делать не надо — ПФР автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.

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