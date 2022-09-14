В Белорецком районе Башкирии планируют выращивать лаванду
10:47, 14 сен 2022
Бизнесмен из Белорецкого района планирует заняться выращиванием лаванды. Свою инициативу он представил на предпринимательском часе в местной администрации.
Инвестор считает, что растение сможет приспособиться к нашим климатическим условиям. Он намерен поставлять лаванду в промышленных масштабах для производства лечебных, косметических средств, в качестве добавки в чай, снабжать цветочные магазины. Кроме того поле будет доступно для фотосессий.
У зачинателя проекта имеется собственный сельскохозяйственный кооператив, опыт в выращивании клубники. Однако главная задача фермера – выращивание редкого для нашей республики растения.
Руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что для осуществления проекта нужен участок земли. Он уже отдал распоряжения профильным ведомствам подобрать подходящие угодья.