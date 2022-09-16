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В Башкирии перестанут работать социальные карты на базе Mastercard

В Башкирии перестанут работать социальные карты на базе Mastercard

09:17, 16 сен 2022

В Башкирии с 20 сентября приостановят пополнение временных социальных, универсальных электронных и социальных карт на платежной системе Mastercard старого образца.



По сообщению Башкирского регистра социальных карт, это относится к картам, на которых «Единый социальный проездной билет» не использовался более двух месяцев.

Это связано с тем, что в 2022 году все вышеназванные карты будут выведены из обращения.

Пассажирам, которые ездят по тарифу «Единый социальный проездной билет», рекомендуется использовать социальную карту Башкирии на платежной системе МИР или без банковского приложения. Те, у кого их нет, могут обратиться в любой офис банка «УРАЛСИБ» или МФЦ.


Отмечается, что на время выпуска постоянной карты старые можно разблокировать для пополнения и использования в транспорте.

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Источник: www.proural.info
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