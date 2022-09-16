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Льготные ипотечные программы в России получать поддержку в размере 56 млн рублей

Льготные ипотечные программы в России получать поддержку в размере 56 млн рублей

09:38, 16 сен 2022

В России выделят дополнительно 56 миллиардов на поддержку льготных ипотечных программ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Правительство продолжает системно поддерживать льготную ипотеку, выделяет ресурсы на реализацию профильных программ, в том числе в связи со снижением ставки до семи процентов годовых», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Свыше 16,5 миллиарда рублей будет направлено на финансирование семейной ипотеки и около пяти миллиардов рублей — на дальневосточную ипотеку.

Михаил Мишустин отметил, что такая помощь поможет россиянам купить новые дома и квартиры. А строительная сфера получит импульс для дальнейшего развития.

Ранее сообщалось о том, что россияне получат по 25 000 рублей от ПФР. Выплата единоразовая.

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Источник: i-gazeta.com
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