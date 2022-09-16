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На карты россиян поступит 13000 рублей

На карты россиян поступит 13000 рублей

14:19, 16 сен 2022

Новое денежное пособие из ПФР начнет поступать россиянам с пятницы, 16 сентября. Для некоторых сумма составит 13 тыс. руб. Такую выплату ранее получали только одинокие родители с детьми 8-17-летнего возраста, сейчас пособие предназначено всем семьям, если размер их доходов не превышает прожиточный минимум на каждого члена семейства.



Для получения денег необходимо направить заявление в ПФР. На рассмотрение документов отводится десять рабочих дней. На перечисление денег дается ещё пять рабочих дней. Так, те, кто получил одобрение на выплату с начала текущей недели, может ожидать поступлений в ближайшую пятницу.


Сумма пособия привязана к уровню доходов семейства. Нередко назначение пособия происходит в сумме 100% детского ПМ региона. Так, для Краснодарского края это 12962 руб. Такие суммы начнут поступать гражданам на карты в ближайший период.

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Источник: соцсети
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