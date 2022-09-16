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На ежемесячную выплату детям от 8 до 17 лет в Башкирии направлено 6,5 млрд рублей

На ежемесячную выплату детям от 8 до 17 лет в Башкирии направлено 6,5 млрд рублей

18:40, 16 сен 2022

В Республике Башкортостан господдержку на детей от 8 до 17 лет получают родители 145,5 тысячи детей. В отделении ПФР по РБ сообщили, что в общей сложности уже выплачено более 6,5 миллиарда рублей.



Если заявление на ежемесячную денежную выплату на детей от 8 до 17 лет подано до 1 октября 2022 года, то деньги будут выплачиваться с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста восьми лет. Если заявление подано после 1 октября 2022 года, то деньги будут выплачиваться с месяца достижения ребенком возраста восьми лет, если за назначением выплаты обратились не позднее полугода с этого месяца. Во всех остальных случаях выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.


Подать заявление можно лично в ПФР ли МФЦ либо через портал госуслуг.

Ранее сообщалось о том, что для российских граждан узаконено право получения единовременной выплаты от Пенсионного фонда. В отдельных случаях сумма может достигать 25000 рублей.

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Источник: i-gazeta.com
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