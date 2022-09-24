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В России в 2023 году планируют проиндексировать размер маткапитала

В России в 2023 году планируют проиндексировать размер маткапитала

11:37, 24 сен 2022

Так, с 1 февраля 2023 маткапитал года проиндексируют на 12,4 процента, до 589,5 тысяч рублей на первого малыша и до 779 тысяч рублей на второго. Таким образом, доплата на второго ребенка достигнет 189 524 рубля, сообщает ТАСС.



В 2024 году индексацию маткапитала планируют провести на уровне 5,5 процента в 2024-м и на четыре процента — в 2025-м.

Напомним, сейчас маткапитал на первого ребенка в России равен 524,5 тысяч рублей. При рождении второго семья может получить дополнительную выплату в сумме 168,6 тысяч рублей.

Программа работает с 2007 года и позволяет тратить средства на улучшение жилищных условий, образование ребенка и другие цели. С 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: маткапитал выплаты
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