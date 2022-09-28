Мобилизованным россиянам предоставят кредитные каникулы

09:44, 28 сен 2022

Депутаты российского парламента в первом чтении поддержали законопроект, согласно которому призванным по частичной мобилизации гражданам оформят кредитные каникулы. Это касается тех займов, которые были взяты до призыва. Кроме того, мера поддержки касается и тех, кто находится у мобилизованных на иждивении.







Чтобы воспользоваться льготой, военнослужащему будет необходимо обратиться к кредитору с заявлением об изменении условий договора. При этом предусматривается либо полное приостановление обязательств на срок службы, либо уменьшение размера платежей.



В пресс-службе Госдумы также уточнили, что в случае гибели мобилизованного, законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.

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