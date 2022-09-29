Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Маткапитал на второго ребенка проиндексируют почти до 780 тысяч рублей в 2023 году

Маткапитал на второго ребенка проиндексируют почти до 780 тысяч рублей в 2023 году

09:26, 29 сен 2022

Материнский капитал за рождение второго ребенка с 1 февраля 2023 года увеличат на 12,4% до 779 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ.



Размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей (на 65 тысяч рублей больше, чем в 2022 году), и на второго – 779 тысяч рублей (на 85,9 тысячи рублей больше, чем в 2022 году).

Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысячи рублей, что на 20,9 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.


По поручению президента, начиная с 2022 года, размер маткапитала ежегодно индексируется с 1 февраля, исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.

С 15 апреля 2020 года оформить сертификат на маткапитал можно в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка.

Читайте также:

Материнским капиталом теперь можно оплачивать образовательные услуги
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: маткапитал индексация
Читайте также

В России в 2023 году планируют проиндексировать размер маткапитала
Экономика в Башкирии
В России в 2023 году планируют проиндексировать размер маткапитала
В России увеличат размер материнского капитала
Экономика в Башкирии
В России увеличат размер материнского капитала
В Минтруда назвали сумму материнского капитала в 2022 году
Экономика в Башкирии
В Минтруда назвали сумму материнского капитала в 2022 году
В Минтруда России назвали новые размеры выплат на детей в 2022 году
Экономика в Башкирии
В Минтруда России назвали новые размеры выплат на детей в 2022 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: