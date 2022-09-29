Маткапитал на второго ребенка проиндексируют почти до 780 тысяч рублей в 2023 году

09:26, 29 сен 2022

Материнский капитал за рождение второго ребенка с 1 февраля 2023 года увеличат на 12,4% до 779 тысяч рублей. Об этом сообщает Минтруд РФ.







Размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей (на 65 тысяч рублей больше, чем в 2022 году), и на второго – 779 тысяч рублей (на 85,9 тысячи рублей больше, чем в 2022 году).



Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тысячи рублей, что на 20,9 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.





По поручению президента, начиная с 2022 года, размер маткапитала ежегодно индексируется с 1 февраля, исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год.



С 15 апреля 2020 года оформить сертификат на маткапитал можно в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка.

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