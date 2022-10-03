В России вырастут детские пособия и больничные

09:25, 03 окт 2022

В 2023 году планируется рост ряда детских выплат, декретных и больничных. Об этом сообщает Минтруд.



Так, единовременное пособие при рождении малыша поднимется до 23 011 рублей. Дело в том, что указанное пособие индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация пройдет с 1 февраля 2023 года.







Вырастут и другие выплаты. В частности, максимальный размер пособия по беременности и родам при декрете в 140 дней будет составлять 383 179 рублей, а максимальный размер выплат по больничным листам — 83 204 рубля в месяц. Именно такие параметры заложены в бюджете Социального фонда.



Подрастет в 2023 году и максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за младенцем до 1,5 лет — максимальный уровень достигнет 33 282 рубля в месяц.

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