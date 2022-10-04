09:28, 04 окт 2022

В группе «Объясняем. Башкортостан» рассказали, какие выплаты положены работнику при частичной мобилизации.



Работодатель обязан приостановить трудовой договор с человеком, который был призван в рамках частичной мобилизации. Основанием для этого является приказ, который работодатель издает после получения копии повестки от работника.







Работодатель должен произвести расчет и выплатить заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором или соглашением сторон.



К примеру, командировочные расходы, поощрительные и другие выплаты к праздничным дням и юбилейным датам, матпомощь и другие выплаты.

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