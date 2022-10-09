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Какие детские пособия проиндексируют в 2023 году

Какие детские пособия проиндексируют в 2023 году

21:08, 09 окт 2022

В России в 2023 году подрастут суммы пособий на детей и декретные выплаты. Об этом сообщает Минтруд. 



По данным ведомства, в 2023 году единовременное пособие при рождении ребенка поднимется до 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет составлять 383 179 рублей, а максимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 33 282 рубля в месяц.

Рост запланирован с 1 февраля 2023 года. Специалисты напомнили, что пособие по беременности и родам составляет 100 процентов среднего заработка женщины, пособие по уходу за ребенком – 40 процентов среднего заработка. Если в семье несколько детей в возрасте до полутора лет, то пособие по уходу выплачивается на каждого.


Сообщается, что общие расходы на выплату пособия по беременности и родам запланированы в размере 149,3 миллиарда рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных граждан – в сумме 193,6 миллиарда рублей, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка 23,4 миллиарда рублей.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: детские пособия индексация выплаты
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