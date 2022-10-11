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Для строительства трассы М-5 «Урал» в Башкирии будут изымать земельные участки

Для строительства трассы М-5 «Урал» в Башкирии будут изымать земельные участки

15:06, 11 окт 2022

В Башкирии изымут землю для строительства и реконструкции участка трассы М-5 «Урал». Соответствующий документ появился на сайте республиканского Министерства земельных и имущественных отношений.



Федеральное агентство транспорта в городе Октябрьском и Туймазинском районе изымет 31 земельный участок и одно здание кафе. Еще один участок площадью 2,5 тысяч квадратных метров будет изъят в Бавлинском районе Татарстана. Суммарная площадь изымаемых земель превышает 54 тысяч квадратных метров.

Управление «Приуралье» выполнит комплекс мероприятий по изъятию недвижимости, а также заключит соглашения об изъятии земель с собственниками и арендаторами.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Башкирия
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