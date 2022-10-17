Размер алиментов у мобилизованных граждан может стать выше

15:21, 17 окт 2022

Это связано с увеличением дохода из-за выплат участникам СВО.



Портал «Объясняем. Башкортостан» ответил на вопросы по поводу уплаты алиментов гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации на Украине.







Так, отмечается, что в случае, когда алименты назначены в доле от дохода, сумма может стать больше или меньше в зависимости размера довольствия военнослужащего. Если же алименты назначены в фиксированном виде, то сумма останется прежней, тем не менее ее могут обжаловать через суд.



— Мобилизация не освобождает от обязанности содержать детей, алименты нужно уплачивать в таком же порядке, — отметили в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан».





Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет создал горячую линию по вопросам СВО для мобилизованных и их семей. Об этом распорядился председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Обратиться в ведомство граждане могут по телефону 8-800-100-12-60.

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