Башкирия запасется сахаром

15:26, 17 окт 2022

Такое поручение дал Радий Хабиров.



Глава Башкирии поручил создать запас сахара на непредвиденные случаи. Это необходимо, если возникнет рост спроса на продукт.







— Сахар — важнейший продукт. И чтобы у нас запас был на всевозможные колебания, чтобы наш рынок всегда был заполнен сахаром независимо от того, ажиотаж придет или не придет. Мы в состоянии это сделать, — сказал Радий Хабиров в ходе оперативного совещания с правительством РБ.



В этом году в республике планируется произвести 275 тысяч тонн сахара, что в три раза превышает внутреннее потребление. Кроме того, в следующем году под выращивание сахарной свеклы аграрии отведут 50 тысяч гектаров, тогда как в этом году было засеяно 44 тысячи, пишет РБК Уфа.

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