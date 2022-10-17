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Башкирия запасется сахаром

Башкирия запасется сахаром

15:26, 17 окт 2022

Такое поручение дал Радий Хабиров.

Глава Башкирии поручил создать запас сахара на непредвиденные случаи. Это необходимо, если возникнет рост спроса на продукт.



— Сахар — важнейший продукт. И чтобы у нас запас был на всевозможные колебания, чтобы наш рынок всегда был заполнен сахаром независимо от того, ажиотаж придет или не придет. Мы в состоянии это сделать, — сказал Радий Хабиров в ходе оперативного совещания с правительством РБ.

В этом году в республике планируется произвести 275 тысяч тонн сахара, что в три раза превышает внутреннее потребление. Кроме того, в следующем году под выращивание сахарной свеклы аграрии отведут 50 тысяч гектаров, тогда как в этом году было засеяно 44 тысячи, пишет РБК Уфа.

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Источник: www.proural.info
Теги: Хабиров Радий Фаритович Башкирия сахар
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