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Мобилизованным из Башкирии солдатам закупят экипировку на сумму более 53 млн рублей

Мобилизованным из Башкирии солдатам закупят экипировку на сумму более 53 млн рублей

09:02, 20 окт 2022

17 и 18 октября Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты Башкирии заключило 12 контрактов на поставку товаров для мобилизованных солдат с компанией «Эксперт» Чишминского района на сумму в 53,6 млн рублей. Об этом сообщил РБК Уфа.



Так, согласно документам, мобилизованные солдаты получат 6,8 тысячи пар резиновых сапог, такое же количество шапок, 20,6 тысячи трусов, столько же пар строительных перчаток, 15,9 тысячи маек, 25,8 тысячи пар носков, 8,6 тысячи единиц термобелья, 5,1 тысячи дождевиков. Самыми дорогими вещами в списке стали резиновые сапоги с чулками и дождевики. Их цена составила 1,8 тысячи рублей и 1,4 тысячи рублей соответственно. Все эти товары входили в список пяти контрактов, на них выделили 46,6 млн рублей.


Еще три договора на сумму в 6,3 млн рублей включали в себя 4,5 тысячи штук противоосколочных очков. Четыре контракта на сумму 600,7 тысячи рублей заключались на поставку медицинских аптечек и жгутов.

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Источник: proural.info
Теги: мобилизация спецоперация
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