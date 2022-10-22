Стало известно, вырастет ли размер пенсии в 2023 году

11:28, 22 окт 2022

Стало известно об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров. Их проиндексируют с 1 января 2023 года на 4,8 процента.







Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8 процента, сообщает Минтруд. На это заложены соответствующие средства.



В результате, средний размер пенсии должен увеличиться до 21 864 рублей.



Напомним, по состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости для неработающих составляла 19 017 рублей. В декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, эта цифра достигла 20 864 рубля, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей.



Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января, напомнили эксперты.

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