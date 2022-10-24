Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

Какую поддержку окажут семьям участников СВО из Башкирии

Какую поддержку окажут семьям участников СВО из Башкирии

20:01, 24 окт 2022

Заместитель премьер-министра правительства республики и министр финансов Башкирии Лира Игтисамова рассказала, какие меры поддержки окажут семьям участников СВО. Об этом она заявила на брифинге в эфире телеканала БСТ.



«Главой республики утвержден пакет мер поддержки семьям участников спецоперации, который включает 31 меру. На данный момент ведется разработка и принятие нормативно-правовых актов. Планируется принятие трех указов главы РБ, трех законов РБ. Вся нормативка должна быть принята до конца октября, но законы у нас будут приняты в ноябре. Часть мер будет реализовываться со 2 ноября», – пояснила Игтисамова.

В числе мер поддержки – освобождение от уплаты транспортного налога. По словам министра финансов, несмотря на то, что закон будет принят в ноябре, он будет распространяться на весь 2022 год, так как налог будет начисляться только в 2023 году. Уточняется, что мера будет действовать только на одно транспортное средство каждого типа.


Кроме того, меры поддержки предусматривают льготу на подключение домовладения к газу. Семьям выдадут для этих целей сертификаты номиналом не менее 100 тысяч рублей. Также дети участников спецоперации получат бесплатное питание в школах и право на бесплатный проезд в транспорте, им будут выдавать продукцию молочной кухни.

Читайте также:

Глава Башкирии принял решение отозвать уже мобилизованных отцов троих детей
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: мобилизация спецоперация сво поддержка
Читайте также

Лира Игтисамова временно возглавит министерство финансов Башкирии
Политика в Башкирии
Лира Игтисамова временно возглавит министерство финансов Башкирии
Лира Игтисамова назначена министром финансов Республики Башкортостан
Политика в Башкирии
Лира Игтисамова назначена министром финансов Республики Башкортостан
Когда в Башкирии начнут действовать меры поддержки семьям мобилизованных
Политика в Башкирии
Когда в Башкирии начнут действовать меры поддержки семьям мобилизованных
В Башкирии многодетные семьи усыновившие ребенка освободят от транспортного налога
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии многодетные семьи усыновившие ребенка освободят от транспортного налога


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: