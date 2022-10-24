Какую поддержку окажут семьям участников СВО из Башкирии

20:01, 24 окт 2022

Заместитель премьер-министра правительства республики и министр финансов Башкирии Лира Игтисамова рассказала, какие меры поддержки окажут семьям участников СВО. Об этом она заявила на брифинге в эфире телеканала БСТ.







«Главой республики утвержден пакет мер поддержки семьям участников спецоперации, который включает 31 меру. На данный момент ведется разработка и принятие нормативно-правовых актов. Планируется принятие трех указов главы РБ, трех законов РБ. Вся нормативка должна быть принята до конца октября, но законы у нас будут приняты в ноябре. Часть мер будет реализовываться со 2 ноября», – пояснила Игтисамова.



В числе мер поддержки – освобождение от уплаты транспортного налога. По словам министра финансов, несмотря на то, что закон будет принят в ноябре, он будет распространяться на весь 2022 год, так как налог будет начисляться только в 2023 году. Уточняется, что мера будет действовать только на одно транспортное средство каждого типа.





Кроме того, меры поддержки предусматривают льготу на подключение домовладения к газу. Семьям выдадут для этих целей сертификаты номиналом не менее 100 тысяч рублей. Также дети участников спецоперации получат бесплатное питание в школах и право на бесплатный проезд в транспорте, им будут выдавать продукцию молочной кухни.

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