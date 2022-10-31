В Башкирии некоторые пенсионеры досрочно получат пенсию в ноябре

11:44, 31 окт 2022

В отделении Пенсионного фонда по Башкирии сообщили график доставки пенсий и других социальных выплат в ноябре.







«Доставка пенсий и других социальных выплат за предстоящий праздничный день - 4 ноября получателям в почтовых отделениях будет произведена досрочно 2, 3 ноября. Конкретная дата доставки каждому получателю указана в квитанции к поручению пенсии за октябрь, - сообщили в пресс-службе ОПФР по региону. - Перечисление средств в кредитные организации будет производиться в установленные договором сроки - с 11 ноября 2022 года».



На сегодняшний день отделение Пенсионного фонда России по Башкирии выплачивает пенсии 1,162 млн пенсионеров, 292 тысячам федеральных льготников, а также 150 тысячам получателей федеральной социальной доплаты.





Доставкой 30,6% получателей пенсий и социальных выплат занимается Почта России, 69% – банки, 0,4% - иные организации. Речь, в частности, идет о стационарных организациях социального обслуживания и исправительных учреждениях.



Общая сумма выплат в ноябре этого года составит в регионе 23 млрд рублей, добавили в отделении ПФР по Башкирии.

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