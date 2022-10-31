Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии некоторые пенсионеры досрочно получат пенсию в ноябре

В Башкирии некоторые пенсионеры досрочно получат пенсию в ноябре

11:44, 31 окт 2022

В отделении Пенсионного фонда по Башкирии сообщили график доставки пенсий и других социальных выплат в ноябре.



«Доставка пенсий и других социальных выплат за предстоящий праздничный день - 4 ноября получателям в почтовых отделениях будет произведена досрочно 2, 3 ноября. Конкретная дата доставки каждому получателю указана в квитанции к поручению пенсии за октябрь, - сообщили в пресс-службе ОПФР по региону. - Перечисление средств в кредитные организации будет производиться в установленные договором сроки - с 11 ноября 2022 года».

На сегодняшний день отделение Пенсионного фонда России по Башкирии выплачивает пенсии 1,162 млн пенсионеров, 292 тысячам федеральных льготников, а также 150 тысячам получателей федеральной социальной доплаты.


Доставкой 30,6% получателей пенсий и социальных выплат занимается Почта России, 69% – банки, 0,4% - иные организации. Речь, в частности, идет о стационарных организациях социального обслуживания и исправительных учреждениях. 

Общая сумма выплат в ноябре этого года составит в регионе 23 млрд рублей, добавили в отделении ПФР по Башкирии. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: ноябрь 2022 пенсии выплаты
Читайте также

Как будут доставляться пенсии в майские праздники в Башкирии
Общество в Башкирии
Как будут доставляться пенсии в майские праздники в Башкирии
В Башкирии стали известны сроки доставки пенсий в ноябре
Экономика в Башкирии
В Башкирии стали известны сроки доставки пенсий в ноябре
В Башкирии опубликовали график доставки пенсий на майские праздники
Экономика в Башкирии
В Башкирии опубликовали график доставки пенсий на майские праздники
В Башкирии сообщили о сроках выплаты январских пенсий
Экономика в Башкирии
В Башкирии сообщили о сроках выплаты январских пенсий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: