В Башкирии подскочили цены на жилую недвижимость

13:01, 04 ноя 2022

В Башкирии эксперты рынка недвижимости зафиксировали резкий рост цен на квадратный метр как первичного, так и вторичного жилья. По информации Башстата, в третьем квартале этого года стоимость квартиры выросла на 60% с момента начала пандемии.







Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в среднем квадратный метр стоит 110,8 тысячи рублей на первичном рынке и 84,5 тысячи на вторичном. Действительно устрашающими цифры становятся при их рассмотрении в динамике. Например, в начале года стоимость квадрата в строящемся доме составляла в среднем 91,3 тысячи рублей, что на 21% ниже, чем аналогичный показатель за текущий период. Со вторичкой всё не так плохо — цены за год выросли всего на 8%.





При этом если рассматривать рынок в динамике с начала пандемии, с 2020 года, то рост кажется еще более прогрессивным. В аналогичном периоде 2020 года квадратный метр жилья на первичном рынке обошелся жителю Башкирии в 65,6 тысячи рублей, что на 69% дешевле текущей стоимости квадрата. На вторичном рынке за 2 года цены выросли не так существенно — всего на 38%.

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