Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии подскочили цены на жилую недвижимость

В Башкирии подскочили цены на жилую недвижимость

13:01, 04 ноя 2022

В Башкирии эксперты рынка недвижимости зафиксировали резкий рост цен на квадратный метр как первичного, так и вторичного жилья. По информации Башстата, в третьем квартале этого года стоимость квартиры выросла на 60% с момента начала пандемии.



Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в среднем квадратный метр стоит 110,8 тысячи рублей на первичном рынке и 84,5 тысячи на вторичном. Действительно устрашающими цифры становятся при их рассмотрении в динамике. Например, в начале года стоимость квадрата в строящемся доме составляла в среднем 91,3 тысячи рублей, что на 21% ниже, чем аналогичный показатель за текущий период. Со вторичкой всё не так плохо — цены за год выросли всего на 8%.


При этом если рассматривать рынок в динамике с начала пандемии, с 2020 года, то рост кажется еще более прогрессивным. В аналогичном периоде 2020 года квадратный метр жилья на первичном рынке обошелся жителю Башкирии в 65,6 тысячи рублей, что на 69% дешевле текущей стоимости квадрата. На вторичном рынке за 2 года цены выросли не так существенно — всего на 38%.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: цены жилье Башкирия ноябрь 2022
Читайте также

В Башкирии произошел самый сильный за 3 года скачок цен на жилье
Экономика в Башкирии
В Башкирии произошел самый сильный за 3 года скачок цен на жилье
В Башкирии на 21,9% подорожало жилье
Экономика в Башкирии
В Башкирии на 21,9% подорожало жилье
В Башкортостане вырастет размер платы за капитальный ремонт
ЖКХ в Башкирии
В Башкортостане вырастет размер платы за капитальный ремонт
Бензин подорожал рекордными темпами
Общество в Башкирии
Бензин подорожал рекордными темпами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: