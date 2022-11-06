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В Сибае за 3 млрд рублей построят круглогодичный детский лагерь

В Сибае за 3 млрд рублей построят круглогодичный детский лагерь

15:19, 06 ноя 2022

Детский круглогодичный оздоровительный лагерь «Шифа» возведут в Башкирии к сентябрю 2024 года. Соглашение о строительстве между минобрнауки и ООО «Системные концессии» было подписано в правительстве региона.



Cтоимость строительства объекта составит три миллиарда рублей, размер капитального гранта из республиканского бюджета – 756 миллионов, сообщили в правительстве. Планируется, что за одну смену в лагере смогут отдохнуть до 350 детей.

- На месте его создания два года назад в Сибае мы заложили памятную капсулу, - сообщил премьер-министра правительства республики Андрей Назаров. - Для реализации проекта было решено привлечь частные инвестиции через механизм государственно-частного партнерства.


Власти республики уверены, что будущий лагерь станет популярным местом не только у детей из Сибая, но и со всей республики и даже из соседних регионов.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: freepik
Теги: Сибай детский лагерь
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