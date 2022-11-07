В Туймазах запускают новый мусороперерабатывающий комплекс

11:08, 07 ноя 2022

Мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн отходов в год после пуско-наладочных работ запускают сегодня к промышленной эксплуатации в Туймазах. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.







Аналогичный объект начали строить и в Белебее. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. В 2021 году также были построены мусоросортировочные комплексы в Архангельском, Кугарчинском и Дуванском районах.



«Мы системно работаем над увеличением доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку. По итогам 2021 года значение этого показателя составило 44,2%, что на 5,8% выше среднего показателя по ПФО», - сказал Радий Хабиров.



Благодаря сортировке снижаются объемы захоронения отходов на полигонах, а также уменьшается экологическая нагрузка на окружающую среду.





Глава республики подчеркнул, что в целом по Башкирии все чаще на контейнерных площадках появляются разноцветные баки, устанавливаются фандоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок.



В ближайшее время планируется приобрести еще 11 393 контейнера для раздельного сбора, которые установят в городах и районах.

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Фото: соцсети Хабирова