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В 2023 году в России будет увеличен размер маткапитала

В 2023 году в России будет увеличен размер маткапитала

21:07, 08 ноя 2022

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о поддержке семей с детьми.

«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей», — заявил Котяков. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что размер маткапитала на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.
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Источник: ura.news
Теги: маткапитал
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