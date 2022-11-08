В 2023 году в России будет увеличен размер маткапитала

21:07, 08 ноя 2022

В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 590 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании о поддержке семей с детьми.



«Будет увеличен и материнский капитал. Таким образом, в 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей», — заявил Котяков. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что размер маткапитала на второго ребенка составит почти 780 тысяч рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram