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В Башкортостане разработали инструкцию по подключению к сетям газораспределения

В Башкортостане разработали инструкцию по подключению к сетям газораспределения

19:07, 10 ноя 2022

В Башкирии в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта и нацпроекта «Жилье и городская среда» разработали пошаговую инструкцию по технологическому присоединению к газораспределительным сетям.



— Инструкция в доступной форме излагает порядок действий заявителя, желающего получить возможность газоснабжения вновь построенных или уже эксплуатируемых объектов. К ним относятся все сооружения, не обеспеченные газом, от построек на садово-дачных участках до магазинов, жилых домов, зданий и сооружений предприятий, объектов культурно-развлекательного характера и социальной инфраструктуры, — пояснил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.

Документ разъясняет, какие документы необходимы для заключения договора о подключении; в какую организацию, выдающую технические условия, нужно обращаться; в какой срок осуществляется подключение к сетям газораспределения. По специальной ссылке представлены контакты кураторов организаций в зависимости от района расположения потребителя.

Для расчета примерной стоимости подключения к сетям газораспределения в инструкции размещена ссылка на калькулятор плановой стоимости.

Кроме того, в инструкции указаны ссылки на регламентирующие документы, необходимые для технологического присоединения к газораспределительным сетям. В их числе — правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.


Подробнее с инструкцией по технологическому присоединению к газораспределительным сетям можно ознакомиться на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры РБ: https://building.bashkortostan.ru/documents/other/450018.

По оставшимся вопросам можно обращаться по адресу: Уфа, улица Новосибирская, 2, корпус 4. Телефон единой справочной службы: 8 (800) 347-88-00.

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Источник: www.proural.info
Теги: газ
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