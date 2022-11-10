В Башкортостане разработали инструкцию по подключению к сетям газораспределения
19:07, 10 ноя 2022
В Башкирии в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта и нацпроекта «Жилье и городская среда» разработали пошаговую инструкцию по технологическому присоединению к газораспределительным сетям.
— Инструкция в доступной форме излагает порядок действий заявителя, желающего получить возможность газоснабжения вновь построенных или уже эксплуатируемых объектов. К ним относятся все сооружения, не обеспеченные газом, от построек на садово-дачных участках до магазинов, жилых домов, зданий и сооружений предприятий, объектов культурно-развлекательного характера и социальной инфраструктуры, — пояснил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин.
Документ разъясняет, какие документы необходимы для заключения договора о подключении; в какую организацию, выдающую технические условия, нужно обращаться; в какой срок осуществляется подключение к сетям газораспределения. По специальной ссылке представлены контакты кураторов организаций в зависимости от района расположения потребителя.
Для расчета примерной стоимости подключения к сетям газораспределения в инструкции размещена ссылка на калькулятор плановой стоимости.
Кроме того, в инструкции указаны ссылки на регламентирующие документы, необходимые для технологического присоединения к газораспределительным сетям. В их числе — правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Подробнее с инструкцией по технологическому присоединению к газораспределительным сетям можно ознакомиться на официальном сайте Министерства строительства и архитектуры РБ: https://building.bashkortostan.ru/documents/other/450018.
По оставшимся вопросам можно обращаться по адресу: Уфа, улица Новосибирская, 2, корпус 4. Телефон единой справочной службы: 8 (800) 347-88-00.