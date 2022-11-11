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В Караидельском районе Башкирии построили вторую теплицу для выращивания сеянцев

В Караидельском районе Башкирии построили вторую теплицу для выращивания сеянцев

16:19, 11 ноя 2022

Лесоводы Башкирии активно строят теплицы для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Их внедрение связано с новыми правилами лесовосстановления. Отметим, что в соответствии с нацпроектом «Экология» запланировано постепенное увеличение площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления с использованием посадочного материала с ЗКС.



Работы в данном направлении ведутся исключительно за счет внебюджетных средств лесхозов. На сегодняшний день в республике имеется 50 таких теплиц.

Так, первый опыт Караидельских лесоводов оказался весьма продуктивным, поэтому они построили и вторую теплицу для производства подобного посадочного материала.

— Размер теплицы — 8 на 45 метров. Мы дополнительно закупили 1000 кассет и планируем выращивать здесь более 80 тысяч штук саженцев хвойных пород, — рассказал директор учреждения Рауф Гафаров.


Вопрос внедрения инновационных форм лесовосстановления, направленных на получение качественных лесных насаждений в более короткие сроки, является весьма актуальным. Использование посадочного материала с закрытыми корнями является перспективным направлением, о чем свидетельствует большой интерес к нему как научных исследователей, так и производственников.

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Источник: www.proural.info
Фото: Минлесхоз Башкирии
Теги: Караидельский район нацпроект
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