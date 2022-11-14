В Башкирии ищут инвесторов для строительства солнечных электростанций в Миякинском районе
09:51, 14 ноя 2022
Корпорация Башкирии ищет инвесторов для размещения в Миякинском районе солнечных электростанций. Подготовлено соответствующее бизнес-предложение, сообщает пресс-служба правительства республики.
Помимо финансово-экономических показателей, бизнес-предложение содержит в себе и предлагаемые меры господдержки. Так, инвестор сможет рассчитывать на включение проекта в перечень приоритетных, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, освобождение от налога на имущество организаций и т.д.
Согласно расчетам, бюджет проекта составит 205,9 млн рублей.