Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии ищут инвесторов для строительства солнечных электростанций в Миякинском районе

В Башкирии ищут инвесторов для строительства солнечных электростанций в Миякинском районе

09:51, 14 ноя 2022

Корпорация Башкирии ищет инвесторов для размещения в Миякинском районе солнечных электростанций. Подготовлено соответствующее бизнес-предложение, сообщает пресс-служба правительства республики.

Помимо финансово-экономических показателей, бизнес-предложение содержит в себе и предлагаемые меры господдержки. Так, инвестор сможет рассчитывать на включение проекта в перечень приоритетных, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов, освобождение от налога на имущество организаций и т.д.

Согласно расчетам, бюджет проекта составит 205,9 млн рублей.

Читайте также:

В Караидельском районе Башкирии построили вторую теплицу для выращивания сеянцев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: правительство Башкирии
Теги: Миякинский район инвесторы электростанция
Читайте также

В Башкирии планируют построить завод по производству солнечных батарей
Экономика в Башкирии
В Башкирии планируют построить завод по производству солнечных батарей
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
Общество в Башкирии
В Башкирии построят комбикормовый завод и селекционно-генетический центр
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Экономика в Башкирии
В Давлекановском районе появится комплекс по переработке вторичных ресурсов
Группа компаний «Хевел» планирует построить в Бурзянском районе солнечную электростанцию
Экономика в Башкирии
Группа компаний «Хевел» планирует построить в Бурзянском районе солнечную электростанцию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: