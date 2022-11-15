В Уфе построят новый корпус витаминного завода

09:25, 15 ноя 2022

В столице Башкирии построят новый корпус витаминного завода на улице Кирова в Уфе, заявил генеральный директор завода Наиль Низамутдинов на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 14 ноября.



Начать работы планируют в 2023 году, а завершить уже в 2024, на строительство планируется потратить 2,6 млрд рублей, появится 170 рабочих мест. Со слов гендира, новый корпус в полной мере обеспечит социально-бытовые потребности сотрудников предприятия: здесь будет создана новая столовая, комфортные раздевалки и помещения производственного обучения.

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