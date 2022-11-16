Универсальное пособие на детей в 2023 году в Башкирии: кому положено и какие суммы

11:36, 16 ноя 2022

Минтруд разъяснил правила получения универсального пособия-2023 для жителей Башкирии. Что изменится в назначении господдержки, разъясняет Минтруд РФ.







О появлении в России универсального пособия ранее заявил Михаил Мишустин. Выплачивать его начнут с 1 января 2023 года. В Минтруда России ранее сообщали, что выплату будут получать семьи, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на эти цели из бюджета направят 1,7 трлн рублей.



Основания

На получение пособия смогут претендовать семьи, в которых есть дети до 17 лет. Ранее в России существовало несколько видов пособий: выплаты назначали матерям детей до полутора лет (по уходу за ребенком), кроме того, родителям перечислялись «путинские» выплаты на детей до трех лет, пособия на детей от трех до семи лет и пособия для детей восьми – 17 лет. Теперь будет только один вид выплаты.



Помимо семей с детьми мерой господдержки могут воспользоваться семьи, ожидающие ребенка.



Таким образом, универсальное пособие объединит собой несколько мер поддержки: выплату по уходу за ребенком до полутора лет, выплату на первого ребенка до трех лет, выплату на третьего ребенка до трех лет, «путинские» пособия на детей от трех до семи и от восьми до 17 лет.





Важно условие: семьи смогут получать пособие только в том случае, если их среднедушевые доходы ниже одного регионального прожиточного минимума. Кроме того, при назначении выплат будут учитывать результат комплексной оценки нуждаемости семьи.



В настоящее время прожиточный минимум в Башкирии составляет 12110 рублей – именно от этой суммы зависит уровень универсального пособия.



Для беременных женщин показатель будет отличаться. Этой категории граждан пособие назначат из расчета прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Башкирии он составляет 13200 рублей.



Сколько

Размер универсального пособия на ребенка составит 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сумма будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.



Беременные женщины также получат выплату в размере 50, 75 или 100% от прожиточного минимума.









Куда обращаться

Подавать заявку на назначение универсального пособия можно онлайн через портал госуслуг, а также лично в отделениях оператора выплаты – Социального фонда России – или МФЦ.

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