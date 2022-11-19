Жители Башкортостана могут получить сертификат на выплату в 250 тысяч рублей

11:37, 19 ноя 2022

В Башкирии выдают сертификаты на выплату в размере 250 тысяч рублей. На такую поддержку имеют право многодетные семьи и семьи с несовершеннолетним ребенком-инвалидом. Сертификат выдается взамен земельного участка. Речь идет о единовременной выплате.







Сегодня состоялась церемония вручения тысячного сертификата на предоставление единовременной денежной выплаты.



Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров отметил, что в республике такая программа действует 11 лет. Почти 64 тысячи семей смогли получить земельные участки.



«С ноября 2020 года мы начали выдавать денежный сертификат. Он существенно расширил возможности улучшения жилищных условий», — прокомментировал премьер-министр правительства.





В этом году свидетельство выдается всем многодетным семьям и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, ставшим на учет до 31 декабря 2016 года, написавшим заявления. Сертификаты выдаются бессрочно. Свидетельства, которые были выданы раньше, также приобретают бессрочный характер, уточнил Андрей Назаров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram