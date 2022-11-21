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В Ермекеевском районе Башкирии завершили строительство животноводческого комплекса

В Ермекеевском районе Башкирии завершили строительство животноводческого комплекса

14:10, 21 ноя 2022

В Ермекеевском районе завершили строительство животноводческого  комплекса «Семено-Макарово». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.



Общий объем инвестиций в проект превысил 3,1 млрд рублей, там создано 128 рабочих мест. На этой молочной ферме с поголовьем 2 800 коров уже получают 87 тонн молока в сутки.

«Еще пять лет назад было сложно представить, что у нас в Башкортостане будут работать такие мощные современные молочные комплексы. С большим поголовьем коров, с самыми современными технологиями ухода за животными», - отметил Радий Хабиров.

Всего в Башкирии реализуется 23 проекта, которые направлены на создание молочных ферм и переработку молока. Их общая стоимость – 26 млрд рублей. Большинство из них в высокой степени готовности, в их реализацию уже вложено более половины запланированной стоимости.


15 крупных предприятий региона с начала года дали 38 тысяч тонн молока по отношению к предыдущему году (+23%). Всего с января объем товарного молока в Башкирии  составил 643 тысячи тонн (100,2 % к прошлому году).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Ермекеевский район животноводство
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