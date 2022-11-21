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Единое детское пособие начнут платить с 1 января 2023 года

Единое детское пособие начнут платить с 1 января 2023 года

19:07, 21 ноя 2022

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми, который вступит в силу 1 января 2023 года. Пособие, которое в правительстве называют универсальным, объединит несколько ежемесячных выплат, которые действуют в России уже сейчас. Это пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, а также пособия на детей от 3 до 7 и от 8 до 16 лет включительно. Кроме того, универсальное пособие охватит детей в возрасте от рождения до трех лет, то есть право на выплату будет у всех семей с детьми младше 17 лет и будущих мам.



Сумма пособия зависит от дохода семьи: универсальное пособие будет дифференцированным. Базовая выплата — 50% от детского прожиточного минимума, если при этом доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25%, если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума — это максимальный размер пособия. Согласно заявлению главы Минтруда, в 2023 году он будет составлять в среднем по стране 13 900 рублей.


Универсальное пособие планируют платить по единым правилам — учитывать будут доход семьи, комплексную оценку нуждаемости и правило нулевого дохода. Комплексная оценка нуждаемости — новое понятие в российской социальной политике: при принятии решения о назначении пособия учитывают не только доходы семьи, но и имущество и даже банковские вклады. Например, если у семьи низкие доходы, но при этом есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: пособие не назначат, если на человека приходится больше 24 квадратов в квартире и не больше 40 — в доме.



Правило нулевого дохода коротко можно выразить так: в пособии откажут, если взрослые не работают. Для того чтобы семья имела право на пособие, все взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то официальный доход. Это может быть зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия. Доход при этом может быть нерегулярным.

— Если в течение года у родителей был заработок — пусть даже кратковременный, то универсальное пособие будет назначено. Правило нулевого дохода применяется только при полном отсутствии дохода в расчетном периоде, — сообщили в Минтруда.

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Источник: ufa1.ru
Теги: детские пособия
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