С 1 января 2023 года в России проиндексируют пенсии

14:29, 25 ноя 2022

С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%. Об этом министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации 25 ноября.







Глава минтруда напомнил, что в 2022 году впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%.



«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством (в январе и в июне), совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — передают слова Котякова «Известия».





Ранее сообщалось, что часть пенсионеров в декабре получат двойную пенсию. Это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период январских праздников. Именно поэтому тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8 числа, выплата будет проведена досрочно.

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