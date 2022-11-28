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Стало известно, во сколько Уфе обходится переработка снега

Стало известно, во сколько Уфе обходится переработка снега

16:29, 28 ноя 2022

Администрация Уфы сообщила, сколько будет стоить переработка снега в городе. Соответствующее постановление появилось на ее сайте.

Стоимость приема и переработки снега на 2022–2023 годы составляет 191,20 рубля за 1 кубический метр. Это на одну копейку дороже, чем было в предыдущем сезоне — 191,19 рубля. Однако за последние 4 года стоимость переработки выросла на 60,32 рубля.



В 2013–2014 годах эта же услуга для муниципальных предприятий по благоустройству стоила 112,5 рубля. В сезоне 2012–2013 годов переработка обходилась 106,8 рубля за кубический метр.

Пресс-служба мэрии ранее сообщала, что за минувшие сутки коммунальщики вывезли 10 038 кубометров снега. Таким образом, стоимость переработки этого количества составит 1,9 миллиона рублей.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа тарифы
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