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В России зарплаты бюджетников будут проиндексированы

В России зарплаты бюджетников будут проиндексированы

09:11, 01 дек 2022

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину в январе будущего года проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы.

Глава государства на совещании в правительстве отметил, что не все регионы достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников. Целевые показатели выполняют лишь 10 регионов и то не на все 100 процентов, сказал Владимир Путин.



Источник напоминает, что в мае 2012 года президент поручил за шесть лет увеличить средние зарплаты учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала до 100 процентов от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200 процентов.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: индексация зарплата бюджетники Путин Владимир Владмирович
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