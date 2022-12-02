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Вдовам бойцов из Башкирии выдадут древесину для строительства без очереди

Вдовам бойцов из Башкирии выдадут древесину для строительства без очереди

10:30, 02 дек 2022

Семьи участников СВО, погибших при выполнении боевых задач, смогут получить древесину на строительство и ремонт дома в приоритетном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Курултая.



Комитет Госсобрания – Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию одобрил проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 12 Закона Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан». Документ рекомендован к принятию в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в середине декабря.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что вдовы или родители, усыновители погибших бойцов, имеющие земельные участки для жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, будут наделены преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд.

На строительство жилого дома семья может получить до 110 кубометров деловой древесины один раз в 25 лет. На ремонт жилого дома полагается до 25 кубометров древесины один раз в 5 лет. На строительство надворных построек – до 50 кубометров раз в 5 лет. Также установлены нормативы получения древесины для строительства или ремонта надворных построек, а также для нужд отопления.


Всего на получение древесины для строительства и ремонта жилья подано 12 тысяч заявлений. 2 000 заявителей – льготники, претендующие на получение леса в первоочередном порядке. В число льготников предлагается включить и семьи погибших участников СВО.

Также законом урегулированы отдельные положения, касающиеся полномочий республиканских органов государственной власти по установлению порядка деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: сво курултай древесина
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