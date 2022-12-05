В России принят закон о ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет из средств маткапитала

20:04, 05 дек 2022

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет из средств маткапитала. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.







Как следует из документа, семьи с ребенком до трех лет, имеющие право на получение маткапитала, могут из его средств получать дополнительное пособие на ребенка в размере одного прожиточного минимума. При этом право на получение выплат распространяется только на те семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратный размер прожиточного минимума на душу населения.



Согласно закону, ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе.





Ранее сообщалось о том, что согласно проекту постановления регионального правительства, величина прожиточного минимума на душу населения в Башкирии на 2023 год может составить 12 650 рублей, для трудоспособного населения — 13 789 рублей, пенсионеров — 11 990 рублей, детей — 12 271 рубль.



На сегодняшний день величина прожиточного уровня в Башкирии на душу населения установлена в размере 12 110 рублей.

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