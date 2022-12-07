Стал известен размер пособия по безработице в 2023 году

19:35, 07 дек 2022

Правительство России установило размер пособия по безработице на 2023 год. Максимальная его величина останется на прежнем уровне и составит 12 792 рубля, минимальный размер пособия сохранится на уровне 1,5 тысячи рублей.







«Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье „О занятости населения в Российской Федерации“, минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля», — говорится в документе.





Добавим, что для Башкирии минимальный размер пособия по безработице в 2022 году с учетом регионального компонента составляет 1 725 рублей. Максимальный лимит — 14 710 рублей.

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