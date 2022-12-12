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Появилась новость о выплатах многодетным семьям

Появилась новость о выплатах многодетным семьям

09:13, 12 дек 2022

На сайте Кабмина появилась новость о выплатах семьях. Речь идет о поддержке малообеспеченных семей с тремя и более детьми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На выплаты направят свыше 362,5 миллиона рублей.



Уточняется, что размер выплаты равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем составляет 14,5 тысячи рублей. Выплату может получить каждая семья, в которой родился третий или последующий ребенок до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Ранее сообщалось о том, что в России принят закон о ежемесячном пособии семьям с детьми до трех лет из средств маткапитала.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: выплаты многодетные семьи
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