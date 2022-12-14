Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В Башкирии на 10% повысят выплаты на детей-сирот

В Башкирии на 10% повысят выплаты на детей-сирот

09:37, 14 дек 2022

В Башкирии выплаты на детей-сирот повысят на 10% с 1 января 2023 года. Для этого, как сообщает региональное Минтруда, были внесены изменения в республиканское законодательство.



Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, что в республике насчитывается около 10,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку в приемную и патронатную семью. В качестве соцподдержки власти выделяют им ежегодно около миллиарда рублей. Со следующего для этого будет выделяться дополнительно 99,8 миллионов рублей.


Сегодня, как омтечает Минтруд, опекуны, а также приемные и патронатные семьи, в которых воспитываются дети-сироты младше трех лет, получают 7143 рубля, старше трех лет – 6868 рублей.

Читайте также:

Появилась новость о выплатах многодетным семьям
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: выплаты дети сироты
Читайте также

В Башкортостане проиндексируют пособия на детей-сирот
Экономика в Башкирии
В Башкортостане проиндексируют пособия на детей-сирот
В Башкортостане пособия для детей-сирот увеличат на 10 процентов
Экономика в Башкирии
В Башкортостане пособия для детей-сирот увеличат на 10 процентов
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
Общество в Башкирии
В Башкирии семьям с первенцами и родившими третьего и последующего ребенка продолжат ежемесячные выплаты
В Башкирии семьи в которых воспитываются 7 детей получат медаль за доблесть и 100 тысяч рублей
Общество в Башкирии
В Башкирии семьи в которых воспитываются 7 детей получат медаль за доблесть и 100 тысяч рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: