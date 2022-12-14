В Башкирии на 10% повысят выплаты на детей-сирот

09:37, 14 дек 2022

В Башкирии выплаты на детей-сирот повысят на 10% с 1 января 2023 года. Для этого, как сообщает региональное Минтруда, были внесены изменения в республиканское законодательство.







Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина рассказала, что в республике насчитывается около 10,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку в приемную и патронатную семью. В качестве соцподдержки власти выделяют им ежегодно около миллиарда рублей. Со следующего для этого будет выделяться дополнительно 99,8 миллионов рублей.





Сегодня, как омтечает Минтруд, опекуны, а также приемные и патронатные семьи, в которых воспитываются дети-сироты младше трех лет, получают 7143 рубля, старше трех лет – 6868 рублей.

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