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В Башкирии беременные женщины и родители могут оформить новое пособие

В Башкирии беременные женщины и родители могут оформить новое пособие

15:18, 19 дек 2022

Сегодня, 19 декабря, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке назначения и выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно вводится в стране с 1 января 2023 года по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что поддержку получат родители 10 млн детей.



Кто претендует на пособие: нуждающиеся семьи, а именно беременные женщины, которые встали на учет до 12 недель, и родители детей до 17 лет. Обязательным условием является доход ниже одного прожиточного минимума в регионе на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Предполагается, что средний размер пособия на ребенка составит от 7 до 14 тысяч рублей. Все зависит от конкретной ситуации: семья может получить 50%, 75% или 100% от регионального детского прожиточного минимума. Важно отметить, что на выплату не влияет очередность рождения ребенка. Стоит добавить, что у семей есть переходный период. То есть родители могут сохранить действующие выплаты, а когда они закончатся, перейти на новое пособие. Что касается беременных, то здесь выплаты будут в пределах от 7,8 тысяч рублей до 15,6 тысяч рублей.


Для того, чтобы получить пособие, необходимо подать заявление одним из 3 способов: сайт «Госуслуги», посещение МФЦ или отделения Социального фонда России.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: пособия
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