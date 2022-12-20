В России в 2023 году повысится максимальный размер выплаты по больничному

09:38, 20 дек 2022

Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стажем по обычному договору составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.







Кроме того, больничный будут оплачивать и работающим по гражданско-правовому договору (ГПД), но лишь если в прошлом году они вносили определенную сумму страховых взносов, сообщает агентство «Прайм».



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии беременные женщины и родители могут оформить новое пособие. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке назначения и выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка.

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