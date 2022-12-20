Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В России в 2023 году повысится максимальный размер выплаты по больничному

В России в 2023 году повысится максимальный размер выплаты по больничному

09:38, 20 дек 2022

Максимальный размер выплаты по больничному листу повышается с 1 января. С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стажем по обычному договору составит 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.



Кроме того, больничный будут оплачивать и работающим по гражданско-правовому договору (ГПД), но лишь если в прошлом году они вносили определенную сумму страховых взносов, сообщает агентство «Прайм».

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии беременные женщины и родители могут оформить новое пособие. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке назначения и выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: больничный выплаты 2023
Читайте также

В Башкирии беременные женщины и родители могут оформить новое пособие
Экономика в Башкирии
В Башкирии беременные женщины и родители могут оформить новое пособие
Как изменится размер оплаты больничных и правила их оформления в 2022 году
Здравоохранение в Башкирии
Как изменится размер оплаты больничных и правила их оформления в 2022 году
В России увеличится максимальный размер пособия по больничному
Здравоохранение в Башкирии
В России увеличится максимальный размер пособия по больничному
Какие детские пособия проиндексируют в 2023 году
Экономика в Башкирии
Какие детские пособия проиндексируют в 2023 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: