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В Уфе к 2025 году до 77 тысяч рублей вырастет средняя зарплата

В Уфе к 2025 году до 77 тысяч рублей вырастет средняя зарплата

21:30, 21 дек 2022

К 2025 году уфимцы, которые трудятся на средних и крупных предприятиях Уфы, будут в среднем получать 77 131 рубль 30 копеек. Эту информацию озвучили на очередном заседании Горсовета.

Как пояснил заместитель главы городской администрации Дамир Галиуллин, с начала этого года средняя оплата труда в Уфе выросла более чем на 11 процентов и составляет почти 63 тысячи рублей.



В период 2023-2025 годов прогнозируется рост в пределах 5-6 процентов. В результате, в 2023 году средняя зарплата составит 67 369 рублей 40 копеек, в 2024 —72 085,3 рубля, в 2025 — 77 131,3 рубля. 

Ранее сообщалось о том, что в России в 2023 году повысится максимальный размер выплаты по больничному.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Уфа зарплата
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