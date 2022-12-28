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В Роструде рассказали, как оплачивается работа в новогодние праздники

В Роструде рассказали, как оплачивается работа в новогодние праздники

10:09, 28 дек 2022

Оплата труда в новогодние праздники с 1 по 8 января по закону оплачивается в повышенном размере, сообщается во вторник в Telegram-канале Роструда.



«С 1 по 8 января 2023 года — нерабочие праздничные дни. Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни. Работникам, получающим оклад, — не менее чем в двойном размере. Для сдельщиков — не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки», — говорится в сообщении.


Также в ведомстве напомнили, что за работу в нерабочий праздничный день по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в этот день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: новый год зарплата
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