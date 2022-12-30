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Стала известна приятная новость о денежных выплатах и пенсиях

Стала известна приятная новость о денежных выплатах и пенсиях

16:49, 30 дек 2022

Стали известны хорошие новости в сфере денежных выплат. В России с 2023 года запланирован рост пенсий и прожиточного минимума. 

Сообщается, что с 1 января 2023 года страховые пенсии в России проиндексируют еще на 4,8 процента. В результате, размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году в среднем увеличится до 21 864 рублей. В денежном выражении пенсия вырастет в среднем на тысячу рублей.  



Также запланирован рост МРОТ и прожиточного минимума. МРОТ увеличится на 6,3 процента и составит 16242 рубля; прожиточный минимум вырастет на 3,3 процента. Его величина составит: на душу населения 14375 рублей; для трудоспособных россиян – 15669; для пенсионеров – 12363; для детей – 13 944.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: выплаты пенсии мрот
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