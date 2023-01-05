В Башкирии выдают денежные сертификаты на газификацию жилища

11:14, 05 янв 2023

У некоторых жителей Башкирии есть возможность получить денежные сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Лукманов.







Он отметил, что в 2020 году Башкирия и «Газпром» утвердили Программу развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года. Она предусматривает строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, модернизацию и реконструкцию газораспределительных станций. В общей сложности в республике будет построено дополнительно более тысячи километров межпоселковых и 1,1 тысячи километров внутрипоселковых газопроводов.



В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о социальной догазификации, предусматривающий бесплатное подведение газа до границ домовладений. В Башкирии планируется догазифицировать 1439 населенных пунктов, в которых газ доведут до 31,6 тысячи домовладений.









С начала реализации программы принято уже более 33 тысяч заявок, к концу декабря газораспределительные сети довели до границ 29,8 тысячи домовладений. В 17,1 тысячи из них уже провели газ.





Некоторые категории жителей республики имеют право на получение сертификатов на газификацию номиналом до ста тысяч рублей. В работу были приняты 7977 сертификатов. По 7061 сертификату работы уже завершены. С 1 января следующего года возможность льготного подключения распространится на мобилизованных жителей и членов их семей.

Глава РБ Радий Хабиров высоко оценил эффективность реализации программ газификации региона. Он напомнил, что в следующем году «Газпром» достроит в Уфе большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Это тоже очень важный объект.

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